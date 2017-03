Anuncian acuerdo en 20 días

Según el titular de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Ángel María Recalde, en 20 días más se dará un acuerdo en relación a la deuda que reclama Argentina por la construcción de la hidroeléctrica. Dijo que la posición paraguaya sería aceptada.

Tras la reunión entre los presidentes de Paraguay,Horacio Cartes y Argentina, Mauricio Macri este jueves en nuestro país, se había dicho que el tema de la supuesta deuda que reclama Argentina en relación a la construcción de la Entidad Binacional Yacyretá no había sido abordado por los mandatarios.

Ángel María Recalde, director de la EBY, lado paraguayo, señaló sin embargo que el tema sí fue tratado pero “en forma general”. En este sentido, anunció que como instrucción de los jefes de Estado, mañana iniciarán las negociaciones. “Tenemos 20 días para terminar con este tema, no va más de eso”, aseguró.

Admitió que existe una tendencia a que la posición paraguaya sea aceptada por el vecino país, considerando la buena voluntad que tiene el presidente argentino. “Hay muy buena voluntad del presidente argentino como para que esto definitivamente se arregle”, aseguró.

“Yo creo que sí (reconocimiento de posición paraguaya). No puedo adelantar todavía, de alguna forma de hecho ya se había hablado de que los intereses generados por todos los aportes realizados por el gobierno argentino que están en la contabilidad de la entidad hoy tienen que ser desafectados”, acotó.

Recalde explicó que Paraguay sigue manteniendose que la posición de que no va a reconocer los intereses. “Y que hasta tanto no se arregle este tema, no se hablará de nuevas obras”.

Cabe recordar que Paraguay solo reconoce el aporte de 6.000 millones de dólares realizado por el Tesoro argentino para la construcción de la represa, pero no así los intereses que hacen que la deuda ascienda a 18.000 millones de dólares.

Fuente: ABC Digital.