En Hernandarias, unas 200 personas se preparan para revivir la gran Vía Crucis

HERNANDARIAS. En la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, del Área 6, los feligreses se preparan para la Gran Vía Crucis. El padre Jorge Miguel Martínez, responsable del lugar, refirió que la idea es fortalecer la tradición católica paraguaya, a través de esta celebración y que esperan una gran participación de la feligresía para la ocasión.

El religioso explicó que dentro de la organización están unas 200 personas y que ya arrancaron con los preparativos, la distribución de las responsabilidades, entre otros.

“Las personas ya saben lo que tienen que hacer, entonces más o menos unos 15 días antes se hacen los ensayos generales. Cada año se usan unas dos mil velas, para la iluminación del camino, así como las antorchas”, expresó.

Sostuvo que la idea es recoger una vieja tradición católica paraguaya e instalarlo en Hernandarias, porque es la representación de que Dios no olvida a su pueblo, sino que lo consuela, porque envió a su hijo para morir por la humanidad, porque los ama.

“La gente de Hernandarias asumió esta vía crucis como algo propio, por ejemplo si me retraso en mover las cosas, ya me llaman, para saber si habrá algo y es lo que queríamos, nuestra idea siempre fue convertir esto en algo nuestro, claro que lleva su tiempo para que se convierta en una tradición”, manifestó.

Indicó que en el vía crucis se tienen tres elementos resaltantes, en primer lugar están las candelas que se ponen en el camino, en segundo está el momento de la oración, porque el vía crucis no es un teatro, es un acto de piedad, es la expresión de la fe de un pueblo. En tercer lugar, están las imágenes de tamaño natural de Jesucristo y de la Santísima Virgen, que solo se llevan en procesión el Viernes Santo, que son hechas exclusivamente para la ocasión, siguiendo la más pura tradición paraguaya.

“Lo que queremos es conectarnos un poco con la tradición católica paraguaya que resultaron ser muy fuertes en esta zona”, finalizó.