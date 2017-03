Friedmann se une a Marito

El gobernador electo de Guairá, Rodolfo Friedmann, se pasó oficialmente al movimiento Colorado Añetete, del senador disidente Mario Abdo Benítez, y se aleja del Movimiento Honor Colorado, de Horacio Cartes, luego de la crisis institucional en Guairá.

“Fui víctima no personal, si no institucional, de un golpe de Estado y en ese momento recibí el acompañamiento del movimiento Colorado Añetete sin pedir nada a cambio. Y hoy vengo a decirte que esas ideas que tenemos en común hace mucho tiempo y esa defensa irrestricta a la Constitución Nacional que no se negocia (…) Por ello, mi permanencia en el movimiento Honor Colorado se vuelve imposible y hoy voy a sumar mi apoyo personal y político al Movimiento Colorado Añetete y a Mario Abdo Benítez”, expresó Rodolfo Friedmann, gobernador elector de Guairá.

Agregó que espera con su nuevo movimiento lograr el mejor resultado en 2018, “para el país y para el partido”.

Friedmann asume esta decisión luego de que presumiblemente sus propios excompañeros de Honor Colorado intentaran sacarlo del cargo mientras se encontraba de luna de miel. Pese a indicar que la supuesta carta de renuncia presentada para justificar su salida “es falsa”, según el propio Friedmann, el mismo sigue sin poder retornar al cargo y existen otros tres que se disputan el puesto.

Fuente: ABC Digital