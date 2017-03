Hasta cartistas están “hartos”

El presidente de Diputados, Hugo Velázquez, confesó que está harto de la indecisión en cuanto a la presentación o no del proyecto de enmienda para permitir la reelección. El titular de la Cámara Baja es uno de los más leales a Horacio Cartes.

Velázquez conversó con varios medios de prensa este viernes. El titular de la Cámara Baja dijo que no participa de las negociaciones para la presentación del mentado proyecto de enmienda constitucional para permitir la reelección, una cuestión que viola la Constitución Nacional. “No estoy en las negociaciones. Vamos a tratar el tema si es que se aprueba en Senado”, aclaró.

Lo sorpresivo fue que Velázquez, uno de los más leales a Horacio Cartes, afirmó que “estamos hartos de este tema”.

“Cada día que pasa es un problema más, no solo desde el punto de vista político sino desde el punto de vista de la propia ciudadanía, donde todos estamos pendientes de lo que se va a presentar o no. Realmente, ya nos tiene por demás hartos este tema. Es necesario un corte definitivo. Que presenten, que traten, que resuelva la Cámara de Senadores. Si no (se aprueba) que duerma el sueño de los justos en Senadores”, expresó. Velázquez confesó que lo que nota en la ciudadanía es el “hartazgo” y no un clima de rechazo por parte de la misma.

Fuente: ABC Digital.