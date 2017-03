Incautan carta de renuncia

Esta siesta se procedió a confiscar la supuesta carta de renuncia de Rodolfo Friedmann, gobernador de Guairá, que permanecía en una escribanía. Se presume que la firma fue falsificada.

La fiscal Irene Álvarez, designada como investigadora del supuesto hecho de producción de documentos no auténticos, allanó este viernes las oficinas de la escribanía donde estaba depositado el escrito, que supuestamente contiene la renuncia al cargo de gobernador del departamento de Guairá.

“El juez me ha otorgado la orden de allanamiento y resguardo de la nota original y ahora se va a hacer la pericia”, indicó Álvarez.

El documento confiscado fue remitido al Laboratorio Forense del Ministerio Público para la pericia caligráfica y determinar si efectivamente la firma del gobernador fue falsificada. “No quiero pecar de mentirosa, pero es una pericia bastante delicada, ustedes saben la situación complicada que implica y desde el Ministerio Público. Tenemos un departamento del laboratorio forense con peritos que estarán asignados”, dijo sin tentar un tiempo estimativo.

Se refirió al tiempo largo que pasó para que finalmente se pueda acceder a la nota, y justificó diciendo que tuvieron que superar una cantidad de recusaciones por parte de la defensa de Friedmann y que ahora que la confirmaron en la causa pudo acceder a la nota original que según asegura, no sufrió alteraciones aparentes.

Por último, indicó que la escribana no se expone a sanciones ya que “ella estaba amparada en sus funciones de depositaria, y no pudo entregar porque había un acta notarial con la manifestación de cuatro personas (concejales departamentales) que eran los únicos autorizadas a retirar pero con decisión de todos, no podía ser por iniciativa de uno solo”, remarcó.

Fuente: ABC Digital.