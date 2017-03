Requisan relojes falsificados por valor de 500.000 dólares

Agentes del Departamento de Investigación de Delitos Económicos requisaron cinco cajas que contienen 4.050 relojes de afamadas marcas presumiblemente falsificados. El operativo fue sobre la avenida Luis María Argaña de Ciudad del Este, en la tarde del martes pasado. La mercancía tendría un valor aproximado de 500.000 dólares.

Los intervinientes requisaron relojes posiblemente falsificados de las marcas Rolex, Casio, Invicta, CK y Diesel que tenían como destino el comercio de Pedro Juan Caballero. Igualmente, incautaron stickers con diferentes reconocidas empresas.

Los agentes encontraron a Hugo Melgarejo Ocampos cuando custodiaba las cinco cajas de cartón de relojes en la vía pública, y al requerirle las documentaciones de la mercancía, Melgarejo Ocampos respondió a los intervinientes que no contaba con los comprobantes de compra.

Melgarejo Ocampos reveló a los policías que las mercaderías debían ser depositadas en una transportadora para ser trasladadas a Pedro Juan Caballero.

El fiscal de Marcas de turno, Marcelo García de Zúñiga, ordenó que los relojes sean guardados en el depósito del Ministerio Público para la posterior pericia por especialistas del Laboratorio Forense a fin de verificar la autenticidad o no de los productos.

El agente informó que hasta ayer no apareció responsable alguno que reclame la propiedad de los relojes aparentemente falsificados.

Efectivos de la División de Investigación de Delitos Económicos estimaron que el perjuicio a la organización dedicada a la piratería sería de unos 500.000 dólares.

Los investigadores rastrean el origen de la mercancía y la sospecha apunta principalmente a China.