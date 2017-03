Brasileño denuncia a sus suegros por obligar a abortar a su novia

Un joven brasileño denunció ante el Ministerio Público a sus suegros por supuestamente obligar a su novia a abortar un hijo de dos meses de gestación; además sindicó a un médico que presuntamente efectuó la interrupción del embarazo.

Fauzer Haidar Nicolau (20) denunció a sus suegros. Dionicio Ojeda Ruiz y Sixta Noguera de Ojeda, por supuestamente secuestrar a su novia de 17 años para llevarle al departamento de Caaguazú, donde se le habría practicado un aborto. El joven, igualmente, sindicó al médico Carlos Alberto Martínez Barreto como el autor de la interrupción del embarazo.

Según la denuncia, que es investigada por la fiscal Cinthia Leiva Cardozo, el brasileño y su novia de 17 años se preparaban para casarse y tener un hijo. La pareja se enteró del embarazo el 13 de marzo pasado, a través de un análisis en el laboratorio CEDIB, cuando ya llevaba cinco semanas de gestación.

El 15 de marzo pasado, a las 6:15 aproximadamente, Haidar Nicolau recibió una llamada telefónica del número perteneciente a su novia y su interlocutor le informó que los padres de su pareja se enteraron del embarazo y llevaron a la adolescente a un sanatorio para provocar el aborto, según la denuncia.

El joven sostuvo que desde esa fecha no tuvo comunicación con su pareja, y señaló que posteriormente fue amenazado de muerte por su suegra para no intervenir en el caso.

El sábado pasado, una comitiva fiscal se trasladó hasta el domicilio de la adolescente, ubicado en el barrio Santa Ana de Ciudad del Este, y rescató a la menor para luego entregarla a una tía política.

La fiscal Leiva informó que la adolescente primeramente afirmó que estaba embarazada, aunque posteriormente desmintió el estado de gravidez.

Igualmente, la agente indicó que la joven fue inspeccionada por el forense del Ministerio Público, Carlos Silvero, quien sostuvo que la adolescente no presentada rastros de interrupción de embarazo.

No obstante, Leiva anunció que seguirá con la investigación y solicitó una entrevista sicológica para la adolescente a fin de conocer su estado emocional.