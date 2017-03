Lugo: la enmienda “ya murió”

El senador Fernando Lugo expresó que, para él, el proyecto de enmienda constitucional para introducir la reelección en la Carta Magna “ya venció, murió”. Sin embargo, acotó que buscará otros mecanismos para llegar a la presidencia en 2018.

El senador Fernando Lugo manifestó esta mañana que para él el tema de la reelección vía enmienda constitucional “ya murió, venció” debido a que el tema ha generado bastante hartazgo en la ciudadanía. Asimismo, aclaró que su candidatura no dependió nunca de la enmienda. “Nosotros tenemos un calendario establecido y seguiremos con el mismo”, acotó.

Por otra parte, habló de la acusación que pesa sobre él por parte del Tribunal Superior de Justicia Electoral sobre propaganda engañosa. “Primero tenemos que destrabar ese tema para luego continuar”, indicó cuando fue consultado sobre si seguirá con el pedido de certeza constitucional que lo habilite para candidatarse.

La presentación en el Senado del proyecto de enmienda constitucional para instalar la reelección se sigue postergando porque se busca que la ciudadanía baje la guardia. Al pacto cartista-luguista no le conviene la reacción ciudadana y esperan el momento oportuno para que no se aborte el plan.

Hasta junio se tiene tiempo para presentar la enmienda, motivo por el cual los impulsores de la idea no muestran apuro para presentar el proyecto de ley.

La semana pasada se cumplió el plazo que había dicho el senador Lugo para presentar la enmienda, pero el límite del que hablan ahora los luguistas es el 30 de marzo. Si bien mencionan que el calendario electoral les daría “aire” hasta junio de este año, llegar a esa fecha es improbable debido a que varios candidatos ya estarán en carrera proselitista y será mucho más difícil asegurar los votos necesarios.

Fuente: ABC Digital.