22-03-2017

Sabíamos que algunos concejales municipales eran fanáticos de los Zacarías pero no se sabía que a algunos les daba ya por el lado “enfermizo” como admitió ayer el edil Miguel Coronel. Además, parece que es una enfermedad contagiosa, o si no que lo diga Lilian González, quien de odiarlos pasó a amarlos apasionadamente. ¡¡Que por ahí no se le contagie a Kelembu también!!

**********

Esta humilde columna ya advertía hace tiempo que el plan de rekutu de HC terminaría golpeándoles más a los coloretes. Mientras ellos siguen discutiendo si sale o no sale, los demás ya están en carrera. Ahora, el ex obispo playboy ya le dio el certificado de defunción a la enmienda. No obstante, seguirán fastidiando con el plan del rekutu. Evidentemente está muy rico el zoquete, y por eso los muchachos no lo quieren soltar.

**********

La impenetrabilidad es una de las leyes de la física. Según ésta, ningún cuerpo puede ocupar al mismo tiempo el lugar del otro. Eso no lo saben Ña Transparente y sus seguidores quienes quieren instalar a todos los mesiteros en un mismo espacio en la disparatera Cuarta Etapa, que más que solución, trajo más problemas. Conste que el intendento se había declarado admirador de Newton. ¡Ja!