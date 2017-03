Consideran clave el juego contra Ecuador

Paulo Da Silva, veterano zaguero de Paraguay, aseguró ayer que el partido de mañana será clave para seguir con vida en las eliminatorias. La Albirroja enfrentará a Ecuador, desde las 20:00.

“Es una final, debemos ganar para seguir vivos y pensar en Brasil. El tiempo en el partido será clave, debemos llegar al gol, en el primer tiempo y no desesperarnos”, puntualizó en conferencia de prensa.

Admitió que hay presión por el hecho de que la selección tiene la obligación de ganar. Sin embargo, se mostró optimista y considera que hay material humano para pelear por el objetivo. “Esto es fútbol, cuando hay entrega del equipo y es superado por el rival, nada se puede hacer. Pero la gente quiere ver el esfuerzo de los jugadores”, agregó.

Abogó por un partido limpio y que el espectáculo sea una fiesta del fútbol. Dijo que aún tiene cuerdas para seguir en la selección, salvo que el entrenador decida no llamarlo más. “Estar aquí es un privilegio. Voy a estar cuando me llamen, porque sigo jugando en un nivel importante. Es cierto que el tiempo pasa, pero creo que todavía puedo aportar, a pesar de que hay jóvenes que piden espacio”, enfatizó.

Equipo perfilado

Francisco Arce, DT de la Albirroja, no quiere facilitar datos al rival, tampoco a la prensa. Ayer probó el equipo, en un entrenamiento a puertas cerradas. La probable formación es con: Antony Silva, Jorge Moreira, Gustavo Gómez, Paulo Da Silva y Junior Alonso; Rodrigo Rojas, Víctor Cáceres, Marcos Riveros y Miguel Almirón; Darío Lezcano y Federico Santander.