Empates y triunfos en casa

Las inferiores de 3 de Febrero lograron dos triunfos y dos empates el sábado pasado por la primera fecha del campeonato Intermedia. El rojo ganó 5-3 a Olimpia de Itá, en Ciudad del Este, en la Sub 15, con goles de Martín Owen, en dos ocasiones, y Ángel López. El tanto visitante fue obra de Cristofer Aguirre. En Sub 16 igualaron 3-3. En Sub 17, el esteño se impuso 3-1, con anotaciones de Franco Airaldi, Ariel Aquino y Edilson Benítez. Y en la Sub 18 empataron 1-1.

Por la segunda jornada, el cuadro paranaense visitará el sábado a Ovetense. En el campo de juego de Universitario, la Sub 15 jugará desde las 14.00 y la Sub 16, a las 16.00, mientras que la Sub 17 (14.00) y Sub 18 (14.00) jugarán en el mismo horario, pero en campo de Coronel Oviedo.