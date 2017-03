Programan antepenúltima fecha de las inferiores

La antepenúltima fecha del campeonato Paranaense de las Divisiones Inferiores se jugará el sábado y domingo venideros. Los duelos tienen mucho valor, pues los puntos en juego puede marcar la tendencia a los equipos que aspiran el cetro de la temporada, en las tres categorías: Sub 15, Sub 17 y Sub 19.

13 de Junio será local en su reducto del Km. 10 frente a Libertad, Acosta Ñu recibirá a 1° de Mayo, en el Km. 12 Monday, Nanawa enfrentará a Ciudad Nueva, en el Salustiano Ayala. En tanto, Corrales medirá a Sol del Este, en el barrio Santa Ana y Tupí Guaraní será anfitrión frente a Area 1. Todos estos encuentros se cumplirán el sábado, desde las 14:00.

El domingo, Atlético Stroessner y Cerro de Franco se medirán en el estadio Héroes del Chaco, desde las 13:00; y Boquerón jugará contra Charleston, en el Km. 10 Acaray, a partir de las 08:00.