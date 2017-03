Horóscopo 23 de marzo de 2017

ARIES: Tenés miedo por implicarte sentimentalmente en forma definitiva. Todo compromiso, profesional como sentimental te da angustia y temor por no poder asumirlo. Es tiempo de volverte firme y confiar en ti, porque aquí está tu problema, la falta de seguridad en tus actos. NÚMERO PREDILECTO: 4

COLOR DE LA SUERTE: ROSADO

TAURO: Tu memoria no es buena en estos tiempos. Los astros te advierten que por falta de atención vas a extraviar dinero, podría ser durante un viaje por el interior. Como se dice que una desgracia nunca viene sola, se nota dificultades digestivas; entonces cuidas mejor lo que comes. NÚMERO PREDILECTO: 56

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE PISCIS

GEMINIS: Te hace falta más libertad en tu vida privada pero tu pareja no lo entiende así y los celos la intranquilzan. Es seguro que esta necesidad no es compatible con la vida en común y la otra persona tiene derecho de pensar que tenés una vida sentimental oculta a pesar de que no sea el caso. NÚMERO PREDILECTO: 11

COLOR DE LA SUERTE: VIOLETA

CANCER: A pesar de las promesas recibidas todavía no vas a prosperar en tu trabajo. A vos, de ver si te conviene quedarte en una posición subalterna porque los astros revelan que podes encontrar mejor. Muévete para salir de tu rutina, aprovechas de tus relaciones, de tus amistadés. NÚMERO PREDILECTO: 34

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE TAURO

LEO: Te vas directo al infarto si no refrenas tu ardor para trabajar sin descansar. Además, las consecuencias son negativas para tu vida familiar. No sirve ganar mucho dinero para gastarlo después al médico. Podes concluir todas tus tareas con menos apuro, lo que necesitas es una mejor organización. NÚMERO PREDILECTO: 10

COLOR DE LA SUERTE: LILA

VIRGO: Por lo general eres una persona tranquila, que piensa mucho antes de actuar, inclusive que reflexiona a veces demasiado. Hoy vas a querer remover todo, que sea en casa como en tus actividades. Si no es imprescindible en tu hogar, es cierto que en tu trabajo sería una buena idea. NÚMERO PREDILECTO: 58

COLOR DE LA SUERTE: ARCO IRIS

LIBRA:Aprovechas de lo bueno de la vida gracias a la estabilidad emocional que te procura tu vida sentimental desde hace poco tiempo No te dejes invadir por los problemas de dinero y otras historias de tu entorno; que ellos mismos buscan soluciones, no es tu problema. Suerte en las loterías. NÚMERO PREDILECTO: 2

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE PISCIS

ESCORPIO: Aseguras tu posición laboral pidiendo un contrato si no lo tenés todavía. Si te lo niegan, sería prudente empezar ya la búsqueda de un nuevo empleo y aprovechar para encontrar una actividad diferente, más en relación con tu formación, con tus aptitudes y con mejor ganancia. NÚMERO PREDILECTO: 90

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE VIRGO

SAGITARIO: Tenés tendencia a desanimarte rápidamente, por lo tanto, dispones de un capital energético grande. Te hace falta una actividad más interesante y también encontrar un derivativo para los fines de semana. Suerte en los nuevos encuentros sentimentales para los adolescentes. NÚMERO PREDILECTO: 14

COLOR DE LA SUERTE: ROJO

CAPRICORNIO: Hay nubes negras que llegan sobre tus relaciones amorosas. La persona que comparte la vida contigo está cansada por tus cambios de humor. Tenés que reaccionar y adoptar una actitud conforme a sus deseos, evidentemente sin perder tu propia personalidad, caso contrario, va a acabar la relación. NÚMERO PREDILECTO: 27

TALISMÁN DEL DÍA: MEDALLA DE LA VIRGEN

ACUARIO: Tu idea de comprar un lote para edificar es muy buena, sin embargo, no debes apurarte porque parece que estás en un periodo difícil en lo que se refiere al dinero. Entre las señoritas que tienen novios se recomienda la prudencia si no quieren volverse madres solteras dentro de nueve meses. NÚMERO PREDILECTO: 60

COLOR DE LA SUERTE: BLANCO

PISCIS: Tu gusto para la precisión no se puede aplicar en la vida sentimental, tampoco en la vida hogareña. Además, sabes que lo imprevisto resulta muchas veces más placentero que lo planeado. Entonces acomódate con los eventos porque ellos no se adaptarán a ti. NÚMERO PREDILECTO: 77

PIEDRA ENERGÉTICA: TURMALINA