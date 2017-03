Ojeador de Flamengo visita 3 de Febrero

José Ricardo, ojeador de Flamengo de Brasil, se fijó en 5 futbolistas de las inferiores del 3 de Febrero. Fue ayer durante la visita que realizó al club, en el que también conversó con el gerente deportivo, José Alzir.

Le agradó el desempeño de cinco juveniles y aseguró que volverá próximamente para darles seguimientos. En las tratativas también surgió la posibilidad de establecer un convenio de cooperación mutua entre ambas entidades.

VISITA OVIEDO

Las inferiores del “3” visitarán pasado mañana a Ovetense por la segunda fecha del campeonato de las inferiores de la División Intermedia. En el club Universitario jugarán la Sub 15 y Sub 16, en el club Coronel Oviedo, la Sub 17 y Sub 18.