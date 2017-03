Ultiman detalles para Fiesta de la Cultura CDE

La cuarta edición de la Fiesta de la Cultura CDE será el próximo 2 de abril. El evento tiene como objetivo fomentar las diversas expresiones culturales e incentivar la valorización del arte como medio de expresión. La actividad tendrá como escenario el Parque Chino de Ciudad del Este.

La Fiesta de la Cultura CDE comenzó con el fin de incentivar la valorización del arte como medio de expresión social y cultural. En esta edición pretende reunir a personas de la frontera Paranaense y las ciudades del interior.

Contará con variados estilos musicales como blues, rock, reggae, guarania, cumbia y una feria llena de literatura, gastronomía, indumentaria y artesanías, con la intención de disfrutar y entretenerse sanamente.

“Es un festival donde no hay fronteras, nacionalidad, raza ni posición social. Somos uno por medio del arte y llevamos en alto la frase que dio inicio a todo esto ‘somos el cambio que queremos’”, resaltó Krista Cañete, una de las organizadoras.

Indicó que habrá stands de gastronomía en general (hamburguesas, sándwiches, comidas típicas, pizza, tragos, jugos), literatura (venta e intercambio de libros, poesía, narración de cuentos para chicos), show de circo, artesanías, ropas customizadas, accesorios, productos naturales.

Las bandas ya confirmadas son The Budgies, The Monkeys Band, Maracatu Alborada Nova, Kirtan Yoga, Bizarrazo y las dos bandas principales que vienen de la capital que son Eeeks y Fuzzkrank.

Las entradas tendrán un costo de G. 10.000. En tanto, las actividades arrancarán desde las 15:00.

Para cualquier información o reserva de stands comunicarse al 0983-200-070.