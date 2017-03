“Pruebas contundentes” contra descuartizador

El padre de Cinthia Carolina Escobar aseguró que tiene pruebas contundentes contra el marido de su hija, supuesto autor del crimen. “Hace tiempo que le querían asesinar”, afirmó el papá de la víctima, que fue descuartizada el año pasado.

“Tengo pruebas contundentes contra él (Esteban da Silva González). Este señor hace rato le estaba buscando para matarle y mucha gente sabe eso”, relató esta mañana Carlos Escobar, padre de Cinthia Carolina. La mujer de 30 años había sido asesinada el año pasado y luego descuartizada para ser arrojada en un camino vecinal de Villa Hayes.

Cuando fue consultado sobre las pruebas que tiene, manifestó que sería ropa con sangre y testimonios de los vecinos. “Yo estoy seguro de que él es el asesino”, exclamó.

Escobar también indicó que su hija nunca le contó lo que le sucedía. “Ella estaba temerosa, por eso no me contaba nada. Fui militar y si sabía eso tal vez esto no hubiera pasado”, lamentó en contacto con ABC Cardinal.

Da Silva era el marido de Cinthia y está siendo acusado de ser el autor del violento crimen. La audiencia preliminar está prevista para este viernes a las 10:00. “Confío en la Justicia. Tengo pruebas que él no conoce y no podrá negar”, expresó esperanzado el Sr. Escobar

Según la investigación del Ministerio Público, Escobar Almada había terminado la relación con el hombre debido a los reiterados maltratos físicos que recibía. El 21 de enero, la mujer fue a la casa del tío del marido, de nombre Francisco Vera, presuntamente para adquirir estupefacientes, pero poco después se encontró con su expareja y comenzaron a discutir.

Carolina quedó con el rostro desfigurado a causa de los golpes y luego habría sido privada de su libertad durante varios días. Finalmente, fue asesinada a puñaladas y su cuerpo desmembrado fue dejado en un camino vecinal de Villa Hayes. La cabeza de la mujer nunca fue encontrada.

Vera, sospechoso de actuar en complicidad con su sobrino, sigue prófugo de la Justicia. “Tarde o temprano le voy a encontrar, le estoy pisando los talones ya. Voy a atraparle y entregarle a la Justicia”, afirmó Escobar en la 730 AM.

Con respecto a las llamadas que detectó el Ministerio Público entre el padre y el marido de Cinthia, Escobar indicó que él lo llamaba constantemente para saber sobre el paradero de su hija, quien llevaba desaparecida varios días.

Fuente: ABC Digital.