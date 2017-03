25-03-2017

Cuando el ex obispo le dió el certificado de defunción a la enmienda, creimos que ya podríamos tranquilizarnos. Pero volvió la pesadilla cuando Chucky resucitó al monstruo para realimentar la pesadilla. No hay caso cuando HC se empecina con una idea, se empecina. ¡¡¡Y después dicen que no tiene delirios de dictador!!!

********

Se armó un tremendo bolonqui con la hija del ministro de la Senad que sorteó un auto para cerrar su campaña proselitista. HC y sus seguidores hacen gala de que sobornan a diputados, senadores y hasta compran partidos políticos y convenciones, para lograr sus objetivos y nadie se escandaliza por eso. No hay duda de que en nuestro país tenemos una capacidad selectiva para los escándalos.

********

Para el día de los inocentes, supuestamente el fiscal adjunto pidió un informe pormenorizado de todo lo referente a los allanamientos de las casas de venta de armas, que derivaron en una denuncia de feroz coima. Estamos convencidísimos de que las averiguaciones llegarán a buen puerto. La fiscalía siempre es muy eficiente para estos casos. Nadie piensa que terminará en un opareí. Ja…