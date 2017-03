Atropello a la memoria

Como pocas en el mundo, nuestra ciudad es joven. La capital del Alto Paraná apenas tiene 60 años de existencia. Además, tiene la particularidad de haber atraído a una pluralidad de culturas de todo el globo, cuyos representantes encontraron en estas tierras oportunidades para progresar y ser feliz y decidieron echar raíces. La ciudad fue forjada por intrépidos aventureros, que desafiaron la agreste selva y las dificultades de una población en formación, pero que aún así, supieron salir adelante y construir una ciudad progresista y llena de oportunidades.

En sus inicio,s fue solamente la ciudad donde la gente venía a trabajar y hacer fortuna. Los fines de semana y feriados, la gente volvía a su “valle” para estar con la familia. La inercia de los negocios y el imparable desarrollo impidieron pensar en otros aspectos como la planificación urbana, la conservación de la memoria histórica y otros factores que hacen al desarrollo cultural.

A eso se sumó también la escasa visión de las autoridades, quienes permitieron el crecimiento absolutamente desordenado de la ciudad, con el atiborramiento de los locales comerciales en el microcentro y la grosera ocupación ilegal e informal de los espacios públicos.

Hoy, la ciudad tiene otras exigencias, y los hijos y nietos de los pioneros ya no vuelven al “valle” los fines de semana y feriados. Los esteños ya son protagonistas, ocupan espacios y necesitan abrir otros. La clase dirigente todavía no entiende este nuevo contexto. Los seudo líderes todavía pretenden seguir manejando la ciudad al estilo de las viejas prácticas. Hoy emergen nuevos actores a los que ya no se los engaña con dádivas, ni se los puede “correr con la vaina” de las amenazas, los amedrentamientos y el menoscabo, técnicas de dominación que históricamente les resultaron muy efectivas a los caciques, quienes gracias a estos métodos, crearon redes de privilegiados para acaparar actividades ilegales y enriquecerse ilícitamente de manera exponencial.

Antes las palabras eran: contrabando, ilegalidad, falsificación, sacoleiros y piratería. Hoy, hay que comenzar a conjugar: ordenamiento, legalidad, turismo formal y participación ciudadana. Tenemos muchas potencialidades para el turismo y en ese sentido siempre mencionamos: la represa de Itaipu, los Saltos del Monday, el parque de Tatí Yupí, el Lago de la República y prácticamente allí termina nuestro repertorio.

Desafortunadamente, nunca se potenciaron ni se resguardaron las riquezas históricas de la ciudad. El Museo el Mensú alberga piezas de nuestra historia pero permanece en un triste y vergonzoso estado de abandono. Los turistas, además de atractivos naturales, buscan historia, cultura, gastronomía y gente.

Ahora se presenta la construcción de un casino hotel como la gran solución y opción de turismo. Se pretende instalar “mbaretépe”, como en los viejos tiempos, sin considerar la opinión de la gente, sin considerar el modelo de ciudad que se pretende para el futuro y sobre todo, poniendo en peligro la conservación de patrimonios históricos de la ciudad.

Con muy buen criterio, un grupo de jóvenes congregados en la organización Estudiantes por la Defensa del Patrimonio, viene llevando adelante una campaña para evitar que una vez más se cometa un atropello. Es de esperar que reciban el apoyo ciudadano y que de ahora en adelante aprendamos a preservar, rescatar, conocer y hacer conocer nuestras riqueza histórica.

Al menos en consideración y respeto a los forjadores del desarrollo de la ciudad, a los pioneros que todavía están entre nosotros y en homenaje a aquellos que ya partieron, como ciudadanos y pobladores tenemos que defender nuestro patrimonio y evitar que una vez más, en nombre del desarrollo, se destruyan y se alteren monumentos históricos.

Por Amancio Bado

