Aseguran que asamblea realizada es legal y válida

Luis Sanabria aseguró que ganó la asamblea, conforme con los estatutos de la Liga Paranaense y la Carta Orgánica de la Unión del Fútbol del Interior (UFI). Lamentó los incidentes de sus colegas dirigentes.

“Hicimos todo según lo que dictan los estatutos. Hubo incidentes y le hicieron correr algunos miembros del TEI (Tribunal Electoral Independiente). La Junta Directiva es la autoridad competente, cuyos miembros autorizaron la continuidad de la asamblea, en presencia de una escribana. Está todo escrito y firmado por la mayoría de los clubes”, expresó.

Refirió que esta mañana presentará los documentos a la UFI y a la Federación de Fútbol Décimo Departamento. “Hemos comunicado lo sucedido a las dos instituciones. El TEI no nos notificó nada hasta hoy (ayer). Un miembro (Daniel Romero) del TEI acompañó todo el proceso”.

Nueve clubes sufragaron a favor de Sanabria, y cinco clubes que apoyaron a Herminio Roa no se presentaron para votar.

Sanabria lamentó que sus colegas hayan incidentado. “No tenían los números para ganar, entonces incidentaron. Es una pena, porque entre deportistas no debe suceder este tipo de actos”.

PRIMERA MEDIDA

“Vamos a comenzar de cero, hay mucha cosa por hacer. La prioridad es limpiar la casa, ordenar y organizarla”, significó. Aseveró que debe cuidar los recursos y organizar un torneo competitivo. Igualmente, se abocará a la búsqueda de recursos para saldar la deuda que dejó Alejandrino Garay, presidente saliente.