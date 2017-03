Capiatá tumba a Guaraní y abandona últimos lugares

Capiatá abandonó anoche el fondo de las posiciones, gracias a la victoria 1-0 obtenida sobre Guaraní. Este resultado privó al aurinegro de la chance de recuperar la punta del Apertura. Roberto Gamarra anotó el gol para la victoria auriazul.

El Aborigen no pudo repetir actuaciones anteriores. Sin Néstor Camacho, el desempeño del equipo no tuvo la claridad ni profundidad deseada. A pesar del esfuerzo y algunas acciones en ataque, no supo llegar a la conquista.

Capiatá apostó con firmeza al juego rápido, luchó bastante y gestó jugadas importantes en el sector ofensivo, pero no tuvo finura a la hora de la definición. Hugo Lusardi desaprovechó una opción clara.

La segunda fracción resultó trabada, las conexiones y jugadas trabajadas fueron muy escasas. La pista resbaladiza impidió acciones más pulcras, que permitiera a los futbolistas a elaborar sus respectivos juegos.

El anfitrión ordenó el ingreso de Roberto Gamarra, quien precisamente, se constituyó en el artillero del partido para la segunda victoria auriazul en la temporada.

Otros resultados: Sol de América 3-0 Trinidense, Rubio Ñu 1-1 Luqueño, Nacional 2-4 Olimpia, Libertad 3-0 Gral. Díaz. Postergado: Independiente-Cerro Porteño.