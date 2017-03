Kelembu, enojado con camarógrafo

El concejal Celso Miranda, alias Kelembu, se mostró enojado con el camarógrafo del departamento de prensa de la Municipalidad de Ciudad del Este, durante la sesión de hoy. Al inicio de la audiencia le pidió que deje de enfocar su cámara directamente hacia él. Ya en pleno desarrollo de la sesión, Miranda se levantó y pegó una hoja blanca por el vidrio que hace de divisoria entre la sala de audiencia y la sala de prensa de la Junta.

Consultado sobre su molestia, Miranda explicó que las filmaciones solo son para enviar a Javier Zacarías y no para pasar a algún medio de comunicación. “Solo enfoca en mi cara, le pedí que pare, pero seguía filmandome. Está ahí para grabar todo lo que diga y los movimientos que hago, si me levanto o no, todo debe llevar para mostrarle a Javier Zacarías Irún”, insistió.