Diputado Villalba anuncia más atropellos

El diputado cartista Bernardo Villalba dijo que la bochornosa sesión en el Senado se hizo en forma correcta y advirtió que incluso podrían elegir una nueva mesa directiva en la Cámara de Diputados para tratar la enmienda pro rekutú.

El legislador colorado dijo que los senadores que defendieron la Constitución y se opusieron a tratar la enmienda ayer fueron los que intentaron imponerse “con violencia”, no propiciando un ambiente de diálogo. Por ello, resaltó a los 25 que ayer, contra todo reglamento, dieron entrada al proyecto de enmienda constitucional.

Expuso que no se presentó antes el proyecto para evitar la crispación social y justificó la manera irregular en que se desarrollaron las acciones ayer, asegurando que no podían esperar que “la gente entre en razón y deje de ofender y se deje de publicar titulares falsos. Eso no va a suceder nunca”.

Dijo que la sesión en la Cámara de Senadores se hizo de forma correcta, “porque no se podía hablar, no había ambiente en el pleno del Senado”. Por ello, aplaudió que la sesión irregular se realizara en una oficina, a puertas cerradas.

Sobre la violación del reglamento interno del Senado, que expresa tajantemente que nadie podrá presidir la sesión si el presidente del Congreso está presente, como estuvo ayer Roberto Acevedo (PLRA), mencionó que, en su carácter de diputado, sería impropio opinar sobre la aplicabilidad de los disposiciones del Senado y dijo que si sucede algo similar en Diputados, con “la mayoría calificada, incluso podríamos cambiar la mesa directiva”.

“Los políticos no se manejan de acuerdo a la conveniencia, se manejan de acuerdo a los objetivos. Estamos viabilizando para que el pueblo elija. Queremos que la gente diga su razón a través de los votos”. Con estas palabras, el cuestionado diputado cartista justificó el atropello a la Constitución.