Esposa de Godoy denunciará ataques

Ante ataques de tinte personal en las redes sociales, la precandidata a diputada Roya Torres y su esposo el intendente de Presidente Franco, Roque Godoy, lamentaron las acusaciones y anunciaron que presentarán una denuncia ante el Ministerio Público. Estos se basan en un supuesto informe de antecedentes penales de Torres y una presunta paternidad no reconocida por Godoy. La dirigencia liberal fanqueña denuncia que los ataques provienen del equipo del diputado Carlos Portillo.

Las acusaciones contra la pareja liberal circularon en las redes sociales, cuya publicación fue hecha por un perfil de nombre Luz Pereira, que refería: “Su esposa es candidata ladrona y el no hace caso de su hijo! Qué te pasa Roque Godoy? Nos queres ver la cara? Sos uno más! Que lastima! (sic)”. El mismo perfil -que la dirigencia considera falso- posteó una fotografía de una mujer con un niño, quienes serían los presuntos afectados.

La dirigencia liberal calificó de “politiquería barata” las acusaciones, al tiempo de rechazar que se haya utilizado a un niño para cuestiones políticas. Acusaron directamente al equipo del disputado Carlos Portillo, por utilizar una “política sucia” a raíz de la salida de dirigentes.

Por su parte, Roya Torres emitió un comunicado refiriendo desconocer quienes estuvieron detrás de las acusaciones. También lamentó que personas inescrupulosas hayan expuesto a un menor y a su madre.

Anunció que presentarán una denuncia ante la Fiscalía e irán hasta las últimas consecuencia para castigar a los responsables de este hecho, “caiga quien caiga”. Aclaró que ella y ni su marido están involucrados hechos delictuosos.

PORTILLO NIEGA

El diputado Carlos Portillo negó que tanto él como su equipo hayan estado involucrados en las supuestas denuncias contra la pareja Godoy-Torres y resaltó que no necesita esconderse detrás de perfiles falsos para decir lo que quiere.

“Si tengo cosas para decir lo haré porque yo siempre actué de frente, la gente me caracteriza así, y para ganar una elección no hay secreto, solo es hacer algo por la gente y trabajar. No necesitamos estar en la joda, nunca estuve ni voy a estar en eso, somos gente seria y responsable. Si esa gente está hablando cosas que ni siquiera entiende, les quiero decir que existe una sección específica en la Fiscalía donde se denuncian delitos informáticos y este tema del perfil falso que ellos hablan se encuadra dentro de eso, simplemente tienen que denunciar, de lo contrario no pasa más que un chisme”, sostuvo.