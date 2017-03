La crisis en el Senado se podría acentuar con otra sesión tumultuosa mañana, considerando que la “Cámara paralela” querrá aplicar el “reglamento” aprobado ayer mientras los disidentes seguirán defendiendo la legalidad.

El abogado constitucionalista Eusebio Ramón Ayala recomendó a la ciudadanía estar consciente de que mañana podría nuevamente registrarse otro episodio caldeado en el Congreso Nacional, considerando las condiciones actuales: un “Senado paralelo” (encabezado por Julio Velázquez) que no reconoce a Roberto Acevedo ni a Eduardo Petta como presidente y vicepresidente vigentes, y los disidentes, quienes querrán aplicar el reglamento sin las modificaciones que los legisladores violadores de la Constitución aseguran haber introducido.

Consideró que la convocatoria a sesión extraordinaria -la que Acevedo fijó para mañana, pero que por la fuerza fue llevada a cabo ayer por los cartistas- sigue firme. “Mañana se tendrá que abrir la sesión extraordinaria que ellos mismos pidieron”, indicó.

En este sentido, señaló que se tendrá “otro episodio debido a que los que defienden la legalidad pueden seguir resistiendo. Al final, es una cuestión de fuerza. (Pese a que) el acto de ayer no fue válido, totalmente nulo, mañana va a ser otra lucha”, vaticinó el experto. Dijo que el camino que les queda a los oficialistas violadores de la Constitución es sacar del camino a Robert Acevedo y a Eduardo Petta, “de lo contrario, habrá problemas en cada sesión que se quiera llevar a cabo”.

Indicó que, aunque a los 25 senadores les importa poco el orden constitucional porque no fueron capaces de esperar a la sesión de mañana, “lo más razonable para mí sería que no presenten aún el proyecto de enmienda mañana, que esperen hasta la sustitución del presidente del Senado, pero lo pueden hacer mañana o pasado porque no les importa”.

Fuente: ABC Digital.