Darío Lezcano: Doy un paso al costado a la selección

Darío Lezcano, delantero de la Albirroja, aseguró que dio un paso al costado a la selección y que no volverá a la selección por ahora. “Nunca en mi vida me hicieron eso. Soñé estar en la selección, gané mi puesto, hice mi trabajo, confío en mis cualidades y me dejó afuera. Voy a apoyar desde afuera. Me sentí muy molesto con el técnico (Francisco Arce). El no me dijo nada, no me explicó nada, eso fue una falta de respeto”, manifestó por ABC Cardinal.

Admitió que contra Ecuador no jugó bien y que le molestó que Arce le dejó fuera del equipo ante Brasil.

“No renuncio a la selección, doy un paso al costado. Inclusive, hablé con el presidente (Robert Harrison) y me dijo que siga, pero yo le dije que pensé y tomé la decisión, luego de hablar con mi familia”, agregó.

Sostuvo que si Arce le llama no le atenderá. “Tengo partidos importantes en Alemania, no debo meterme muchas cosas en la cabeza”, dijo. Señaló que va a tratar de superar este momento y que otros compañeros suyos de la selección piensan lo mismo que él, aunque prefirió no dar nombres.