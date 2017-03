No se presentó la enmienda

Finalmente a las 15:00 cerró el horario de atención de la oficina de mesa de entrada del Senado, sin que se presente ningún proyecto de enmienda pro reelección por parte de los 25 senadores que el martes atropellaron la Cámara Alta.

Finalmente no se presentó este jueves el proyecto de enmienda constitucional para lograr la reelección presidencial, como no descartaban los senadores colorados disidentes y opositores.

“Voy a retener el proyecto de enmienda toda vez que lo presenten vía mesa de entrada, porque si deciden automáticamente reunirse como hicieron la vez pasada, no puedo hacer nada, pero si presentan por mesa de entrada voy a informarle que no voy a darle curso”, ratificó el presidente del Congreso, Roberto Acevedo, haciendo uso de sus atribuciones legales como titular de Cámara y atendiendo que la enmienda por un rechazo anterior de un proyecto similar.

Pese a que no reconocen la legalidad de la sesión “mau” en la que los 25 senadores del cartismo, luguismo y llanismo, violentaron el reglamento interno de la Cámara, Acevedo reiteró que presentaron una acción de inconstitucionalidad y una medida cuatelar para evitar que sigan avanzando en el plan de violar la Carta Magna.

“Esto es apenas el inicio de lo que se viene, por eso hemos planteado la inconstitucionalidad”, dijo y al ser consultado si realmente confía en la Corte Suprema de Justicia agregó: “No tenemos otra alternativa que recurrir ante ellos, ojala se actuó objetivamente y sean imparciales, la opinión de varios colegas es no hay confianza pero tenemos que actuar según lo que dicta la ley”.

También se ratificó en que recibió amenazas presumiblemente de los senadores Carlos Filizzola y Sixto Pereira de removerlo de la presidencia del Senado si no cedía a los planes de atropellar la Constitución. “No quiero dar nombres, pero si cierto sector me ha dicho que uno de los planes alternativos sería cambiar la mesa a si no doy curso y desde luego firmar la resolución. (…) Me dijeron que hablaron que el grupo de los 25 senadores analizaron esa alternativa, y que prácticamente lo tenían decidido, primero tiene un plan A o B que incluiría la mesa directiva”, ratificó.

Fuente: ABC Digital.