Ambición de Cartes paraliza al país, según Mario Abdo Benítez

El líder movimiento Colorado Añeteté, Mario Abdo Benítez, lamentó que por la ambición desmedida de Horacio Cartes el país está paralizado desde hace más de un año con la discusión de la enmienda. Criticó también la impunidad de exministros de Cartes destituidos por sospechas de corrupción. El pasado viernes se inauguró el Comando Central en CDE. “Marito” no estuvo en el acto, sin embargo, conversó con Vanguardia.

El acto fue considerando el puntapié inicial de la campaña del movimiento con miras a contar con su centro de atención para la campaña electoral para las internas partidarias.

El líder departamental, Ulises Quintana, dijo a los presentes que del movimiento Colorado Añetete, es una nucleación que es representante el Auténtico Partido Colorado del Gral. Bernardino Caballero.

“Unidos en la convicción de que la esencia de la ideología republicana se encuentra plasmada en los actos de nuestro líder Marito Abdo Benítez, férreo defensor de la república y del Estado de derecho en nuestro país”, dijo Quintana.

Señaló que están inaugurando un local modelo, para recibir a los amigos y desde allí comenzar a construir un nuevo Alto Paraná y una nueva República del Paraguay, para coordinar los trabajos y estrategias electorales a fin de lograr que el próximo presidente, sea Mario Abdo Benítez.

El líder del movimiento, Mario Abdo Benitez, quien no estuvo en el acto, pero conversó con Vanguardia, lamentó el atropello de parte de 25 senadores golpistas a la república, forzando la Constitución Nacional para que Horacio Cartes logre su reelección.

“Hace un año el país está paralizado por la ambición de nuestro presidente, a quien lo votamos para que nos dé mejores días y por la enmienda paralizó al país”, enfatizó.

También cuestionó duramente a la dirigencia del Partido Colorado de quienes señaló que se “arrodillan ante el poder”, al tiempo de señalar que la dirigencia debe ser reivindicada y debe estar para servir a la gente.

“Al pueblo ya no se le engaña solamente con la polca”, aseveró. Cuestionó que las investigaciones de la malversación denunciada contra Jorge Gattini no sigan. “La impunidad es el mayor cáncer de la república”, indicó.