Cartes genera crispación y tensión

El 31 de octubre del año pasado, el propio Presidente de la República, Horacio Cartes, pedía a través de un comunicado a los diputados colorados rechazar lo que él consideraba un inconstitucional proyecto de enmienda con miras a la reelección.

Recordemos sus palabras de entonces: “Como sociedad, hemos observado que el proyecto de enmienda no logra generar consenso. Las diversas interpretaciones no tienen claridad respecto de la viabilidad legal y, en consecuencia, pueden dividir a la sociedad paraguaya y fracturar al Partido Colorado…”.

Cartes reconocía también que “somos testigos de la crispación y tensión que ha generado, no seré partícipe de este camino”. Sorpresivamente, o tal vez no tanto, a los pocos días, estas palabras fueron borradas de la página web de la Presidencia de la República, sin embargo, no se borró de la memoria ciudadana.

Los archivos de prensa sirven hoy para evidenciar la desfachatez con la que el presidente Cartes tira por la borda lo que afirmaba hace menos de un año. Descalificando a los medios de prensa local que le recordaban sus palabras, el presidente no pudo contra la contundencia de la cadena norteamericana de noticias 24 horas, CNN.

Pero a Cartes y a sus acólitos no les importa nada. Pisoteando sus palabras los principios de paz que deben regir en un Estado democrático, se contradijeron arremetieron con el tractor del cinismo atropellando la Constitución Nacional poniendo en jaque la alicaída democracia paraguaya que hace dos meses cumplió 28 años.

Empecinado en comprar todo, Cartes se hizo acreedor de su propio marzo paraguayo ocasionando uno de los más nefastos episodios sociales y políticos que recordamos desde marzo de 1999. A la revuelta iniciada por los policías bajo su orden, dispararon a quemarropa a políticos y arremetieron a mansalva contra los manifestantes indignados por los atropellos del congreso paralelo que decidió autoproclamarse autoridad del Congreso Nacional desconociendo a su presidente, Roberto Acevedo.

Así, generó lo que el decía que temía: la confrontación entre paraguayos. Su capricho también tuvo como consecuencia la muerte de un joven dirigente liberal, asesinado de la forma más bárbara y cruel en las propias oficinas del Partido Liberal, en Asunción.

Con tal cinismo, Cartes culpó de todo a la prensa y a algunas figuras periodísticas. Que se sepa, la prensa no tiene injerencia sobre las fuerzas del orden ni tampoco tienen intención de violentar el Estado de derecho. El presidente está a un peldaño del golpismo y en la cima del cinismo queriendo convencernos de una realidad paralela que se inventó en medio de su nube de impunidad y fantasía, creyéndose todopoderoso y no es más que un triste fantoche que hace el ridículo público nacional e internacional.