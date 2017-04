El senador opositor Eduardo Petta respondió a la invitación de Horacio Cartes, afirmando que no se puede dialogar si continúan con su intención de violar la Constitución para conseguir la reelección presidencial.

“La Constitución no se negocia, la Constitución se cumple, y fue la promesa de Horacio Cartes”, sobre esa base podemos avanzar, dijo el legislador en respuesta al llamado a la conformación de una mesa de diálogo. Si Cartes se compromete a frenar el avance “irregular e ilegítimo” de la enmienda que llevan adelante 25 senadores, no hay problema en sentarnos a hablar, expuso.

La enmienda no puede avanzar -dice Petta- porque su primer obstáculo constitucional es la sesión de agosto de 2016, que impide que otro proyecto similar se trate antes de que transcurra un año. Afirma que la enmienda debe ser producto de un amplio debate, ya que al redactarse la Carta Magna de 1992 no había intención alguna de colocar la figura de la reelección ni mucho menos incluirla por vía de la enmienda. “Esto no se puede cambiar con una mesa de diálogo”, advierte.

“Sigue la soberbia, no les importa que la gente salga a la calle. No es que buscan su muerte (los manifestantes), sino que se lo ordenan a la Policía. Buscan responsables, alegan un internismo policial y que esa mafia mató a un joven. No busquemos justificaciones, son ellos (los propulsores de la reelección) los culpables”.

Expone que Hugo Velázquez, presidente de Diputados, hará “la de Pilato” y pondrá a disposición del pleno si la sesión paralela del Senado donde se aprobó la enmienda es legal o no. “Él, de pleno derecho, debe decir no ha lugar; hay que tener coraje para eso y sospecho que no lo tiene”.

Advirtió que si dejan que la plenaria de Diputados decida si fue legal o no, sería una actitud “muy agresiva” y que “va provocar ira” en la ciudadanía.

Con respecto al comunicado emitido por la Embajada de Estados Unidos en nuestro país, dijo que no recuerda uno de igual naturaleza y contenido en tiempos de crisis. “Me parece muy directo, me parece que le emplaza al Gobierno a poner un punto final a la violencia”.

A su criterio, se puede leer entre líneas que el Gobierno de Estados Unidos pide transparencia en los procesos electorales, señalando como principal objeto de crítica la sesión paralela del Senado.

Esta mañana, varios legisladores opositores se reunirán con ministros de la Corte sobre la crisis institucional desatada en la Cámara Alta.

