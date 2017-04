Policía que mató a liberal debía estar arrestado

LUQUE. El suboficial Gustavo Adolfo Florentín (23), presunto responsable de la muerte de Rodrigo Quintana en el local del PLRA, debía estar guardando arresto en la Agrupación de Seguridad pero “se escapó”, según un escrito de la Comandancia.

El juez penal de Garantías Nelson Romero, según oficio del pasado 15 de marzo, había resuelto que por una denuncia de violencia doméstica el suboficial debía cumplir arresto domiciliario en la citada dependencia policial a cargo del comisario principal Julio Melgarejo Cáceres. Florentín violó la disposición.

Formó parte del pelotón del Cuerpo Antidisturbios de la Agrupación de Seguridad de la Policía que la noche del viernes último atracó la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). El grupo salió de su cuartel, que funciona en la propia Comandancia, armado con escopetas cargadas con balines de acero.

Según nuestras fuentes, la nota remitida al juez por la Comandancia señala que, aprovechando el disturbio, prácticamente escapó. El mismo tomó una escopeta de la armería y un casco táctico, y aseguran que lo hizo sin ninguna orden verbal ni escrita.

Consultado, el juez Romero indicó que hoy se interiorizará del caso. Afirmó que la decisión la tomó a pedido del jefe de la Agrupación, quien aseguró por nota que allí tenían condiciones para retenerlo y cumplir con la orden de prohibición de comunicarse por cualquier medio con la supuesta víctima.

Señaló que previamente se le practicó un test psicológico, que arrojó como resultado que no representaba un peligro para la sociedad. Asimismo, atendiendo a que no posee antecedentes y a que la prisión preventiva sólo se da para evitar fuga u obstrucción a la investigación, no hay un castigo previo.

La fiscala Raquel Fernández imputó ayer al suboficial Gustavo Florentín Silva (23) por el homicidio del joven dirigente liberal Rodrigo Quintana (26) y pidió su prisión preventiva.

Fuente: ABC Digital.