Primer revés del rojo en Intermedia

El 3 de Febrero perdió ayer 1-0 frente a Sportivo Iteño, de visitante. Fue la segunda presentación de la temporada en suelo alfarero. Julio Trinidad anotó la única conquista, que sirvió para la victoria del anfitrión.

La visita presentó una formación con jugadores hábiles, pero el panorama de desdibujó con la temprana salida del juvenil Monges. Este sufrió una lesión y se retiró. Ingresó Ovelar. Las conexiones para el trabajo conjunto no tuvieron el peso necesario para pisar con determinación el área rival.

La zona medular del rojo no funcionó con la solidez debida. La gestión de Giménez estuvo muy opaca, no pasó de la voluntad, cuando su tarea debió ser elemental para alimentar a los atacantes. Brizuela tuvo esporádicas acciones ofensivas, pero sin la contundencia y claridad que lo caracteriza.

Iteño aprovechó una viveza de sus jugadores, Trinidad aprovechó una acción rápida, de tiro libre para abrir el marcador. El fronterizo movió las piezas y buscó sin claridad ni contundencia la igualdad.

En la recta final, se acercó más el “3” a la portería de Benítez, quien tuvo buena gestión y tuvo intervenciones importantes. Intentó infructuosamente el empate y experimentó el primer revés en la temporada.