Diputados: enmienda, en suspenso

El presidente de Diputados, Hugo Velázquez, afirmó que no dará trámite al proyecto de enmienda hasta tanto se concrete la mesa de diálogo entre los que buscan la reelección y los opositores. Fue tras una reunión de la Mesa Directiva.

“Mientras dure la mesa de diálogo no se va a tratar el tema de la enmienda. Hoy ratificamos”, indicó el presidente de la Cámara Baja.

Velázquez agregó que mañana, en la sesión ordinaria, se hará un debate libre en la Cámara Baja sobre esta cuestión, pero no se tratará el proyecto en sí.

“Creo que en este escenario en donde se está buscando el diálogo tenemos que esperar. Yo no sé qué va a suceder; sí tenemos que buscar todos los mecanismos para que nos sentemos a conversar”, expresó el titular de Diputados. Confirmó que dará entrada al proyecto aprobado por un Senado “mau” y que el pleno tendrá que resolver, eventualmente, si se trata o no.

Velázquez explicó que muchos de sus colegas oficialistas dijeron que están de acuerdo en cuanto a que la cuestión de la enmienda no se puede tratar en este momento. “Es un polvorín ese tema ahora”, opinó. Sobre si existen cartistas que ahora recularon en su decisión de apoyar la enmienda, aseguró que “hay una persona que está más dubitativa que antes”.

En cuanto a la manifestación de anoche, celebró que no haya habido violencia. “Me parece que esa es la manera de manifestarse, de expresar las ideas. Valoramos que no haya violencia. Tuvimos muchos pedidos de dirigentes colorados de venir a la plaza a expresarse, pero creemos que no conviene que se reúnan en el mismo sitio”, concluyó.

Fuente: ABC Digital.