Fiscalía imputa a contadores por hurto de más de G. 160 millones

El fiscal Carlos Almada imputó a una pareja de contadores por, supuestamente, hurtar G. 161 millones, más dos cheques de G. 35 millones cada uno y dos computadoras de una empresa de seguros. La sustracción fue en el local de Libra Group, ubicado sobre la avenida Parapití Porã casi Batallón 40, del barrio Ciudad Nueva, de Ciudad del Este.

Los empleados infieles procesados son: Rocío Danila Velázquez Reyes y Esteban Velázquez Brítez (32). El comerciante Cristhian Daniel Jesús Riveros Diarte (20) denunció en la comisaría 2ª a los contadores por la millonaria sustracción registada el 25 de marzo pasado, a las 17:00 aproximadamente.

Según la denuncia, el afectado junto con su padre Vladimir Ramón Riveros Cattebeke ingresaron al interior de una oficina y encontraron desordenadas las cosas en el lugar. Además, se percataron que se había llevado G. 133 millones que estaban guardados en un maletín de color negro y otros G. 28 millones de la gaveta de un escritorio. Tampoco hallaron dos cheques y dos computadoras en el sitio.

El denunciante sostuvo que los contadores estaban en la oficina, pero que después, misteriosamente, desaparecieron y sospechosamente bloquearon sus líneas telefónicas y redes sociales.

Ante esa situación, la víctima revisó la filmación del circuito cerrado del local y descubrió que sus propios contadores fueron los que llevaron el millonario botín en complicidad con una tercera persona que aún no fue identificada.

El fiscal Almada presentó la imputación en el juzgado penal de Garantías N° 5, a cargo de Cinthia Garcete.

Riveros Cattebeke cuestionó que los procesados aún no cuentan con orden de captura dictada por la juez, a pesar de que ya pasaron varios días del hurto, y presume que podrían haber abandonado el país.

En tanto, la juez Garcete aceptó la imputación, pero no el pedido de rebeldía de los contadores, debido a la falta de documentaciones que la Fiscalía no arrimó al juzgado.