Yolanda Park deja el Grupo Cartes

La popular presentadora de radio y TV renunció este martes al grupo de medios de la hermana del Presidente. “Es una lucha que no es la mía”, dijo.

Un ambiente cada vez más difícil se vive en el Grupo Cartes, en medio de la defensa de la ilícita enmienda constitucional que busca la reelección del presidente Cartes. Después del escándalo público que protagonizó el comunicador Enrique Vargas Peña, la presentadora de radio y TV Yolanda Park fue quien esta vez dijo “basta”.

“En los últimos días me vi envuelta, sin haberlo buscado, en una lucha que no es la mía, en un enfrentamiento de poderes donde me siento absolutamente extraña e incómoda”, dice en la primera parte de una carta dirigida a sus seguidores y publicada en sus redes sociales.

“Mi historia no es esa. Jamás lo fue. Me conocés hace 16 años. Prácticamente la mitad de mi vida la recorrimos juntos y fuiste mi gran sostén en los momentos más pesado”, continúa. “Cuando, de repente, por cuestiones ajenas a mi voluntad me veo involucrada en un mundo de ataques e insultos que echan por la borda tantos años de esfuerzo, ahí es que a mis casi 40 me pongo a hacer mi lista de prioridades. Y ahí estás vos”.

En la parte final del manuscrito, la comunicadora dejó en claro su renuncia del grupo de medios de Sarah Cartes: “Hoy renuncié al Grupo Nación de Comunicaciones. Fueron dos años en los que conocí a personas bellísimas, ¡los perros!, que le ponen toda su garra porque aman esta profesión y lo demuestran diariamente luchando contra todo tipo de prejuicios (…) Aclaro con toda firmeza que esta decisión es personal y no voy a permitir que nadie me utilice como bandera anti, pro, contra o lo que sea de la enmienda. Ya suficiente nos dividió el tema y, al menos yo, no me voy a prestar”.

Fuente: ABC Digital.