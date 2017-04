Único show de Call The Police en Paraguay será hoy en el Este

Call The Police hará una única presentación en Paraguay hoy, en Ciudad del Este. El grupo conformado por Andy Summer, ex integrante de la emblemática banda de los años 90, The Police, y los brasileños: João Barone, de Paralamas do Sucesso y Rodrigo Santos de Barão Vermelho llegaron a la ciudad ayer y prometen un show divertido.

La cita es para las 20:00 en el centro de eventos Imperium. Rodrigo Santos dijo que nunca imaginaron tocar con Summer y que The Police es una banda que siempre admiraron mucho, al punto de influenciar de manera considerable en sus carreras.

Summer dijo que las primeras presentaciones fueron tan buenas que no descartan hacer show en Europa, donde ya hay empresarios interesados. La gira denominada Call The Police tiene shows previstos solo en Brasil y en Ciudad del Este. “Pienso que es posible, esto está yendo muy bien”, dijo Summer al ser preguntado si tienen pensado expandir el proyecto. También dijo que además de una propuesta comercial, la idea de tocar juntos es para pasarla bien.

“La primera presentación en São Paulo fue fantástica. Estamos viviendo un sueño que no queremos que acabe”, añadió en otro momento Barone.

Sobre la posibilidad de que graben algún material juntos, Santos dijo que si están tocando con Summer puede pasar cualquier cosa. Añadió que tienen preparados varios hits para esta noche, sobre todo prometen diversión pese al desafío que significa tocar temas de The Police.