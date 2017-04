Un vibrante concierto ofreció anoche Call The Police en Ciudad del Este. El grupo conformado por los brasileños João Barone de Paralamas do Sucesso y Rodrigo Santos de Barao Vermelho, ademas de Andy Summer de la legendaria banda The Police iniciaron un tour en Brasil e incluyeron a Ciudad del Este para el deleite de sus seguidores de la Triple Frontera.

La presentación fue en el salón de eventos Imperium, donde público se emocionó con los temas clásicos.