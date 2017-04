La mesa y su “3º round”: convocan a opositores

La mesa de diálogo presidida por Cartes decidió volver a llamar a Roberto Acevedo, Efraín Alegre y Adolfo Ferreiro para el martes. El segundo encuentro no tuvo resultados importantes. Reafirmaron que no tratarán la enmienda mientras dure esta etapa.

Hugo Velázquez, titular de Diputados, y Esperanza Martínez, senadora del Frente Guasu, fueron los portavoces tras la segunda mesa de diálogo que se hizo este viernes en el Seminario Metropolitano. El encuentro duró dos horas.

Velázquez dijo que se sostiene en que no se tratará el proyecto de enmienda constitucional mientras dure este periodo de diálogo. La decisión de los cartistas, del Frente Guasu, del PEN, Unace fue el de volver a llamar a los defensores de la Constitución como los representantes del PLRA, entre ellos Efraín Alegre, titular del partido, y Roberto Acevedo, presidente del Senado, además de Adolfo Ferreiro, senador por Avanza País.

Esperanza Martínez, en su turno, dijo que la “única coincidencia” que les une con Cartes es el voto a favor de la enmienda, es decir, de la violación de la Constitución Nacional. Luego, irónicamente, despotricó contra el Presidente y lo responsabilizó de la represión del pasado viernes y madrugada del sábado en Asunción.

Velázquez dijo que la reunión de hoy no decidió qué hará si es que Acevedo, Alegre y Ferreiro no van a la mesa el martes. Es decir, que no anuncia un adelanto de lo que pueda pasar.

Mientras se reunía la mesa, la senadora Lilian Samaniego dijo que seguirán con el proyecto de violación de la Constitución Nacional sin importar nada, lo que da el indicio de que las convocatorias de Cartes son solo una “pantalla”.

Fuente: ABC Digital.