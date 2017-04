Promete no tratar enmienda

El presidente de Diputados, Hugo Velázquez, dijo que no tratarán el proyecto de enmienda hasta después de Semana Santa. Afirmó que “empeño mis palabras” y que quiere que la ciudadanía esté tranquila.

Velázquez conversó con ABC Cardinal poco antes de entrar a reunirse con el presidente Cartes y otras autoridades en la llamada “mesa de diálogo” que tendrá su segundo encuentro hoy en el ex Seminario Metropolitano.

El titular de Diputados aseguró que “es muy difícil” que se trate el polémico proyecto, “a no ser de que se haga algo a mis espaldas”. En otro momento, agregó que “empeño mi palabra” en cuanto a que no se tratará la enmienda “ni hoy, ni mañana ni durante Semana Santa. No hay voluntad política”, expresó.

Velázquez forma parte de la mesa de diálogo como representante de la Cámara Baja, aunque esta estará conformada solo por un partido disidente: el Encuentro Nacional.