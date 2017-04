Ante aparición de posible meningitis instan a tomar medidas de prevención

Aparece otro caso sospechoso de meningitis en el Colegio San José de Ciudad del Este, ante esto, se llevó a cabo una charla con los padres y docentes de la institución educativa. El responsable del departamento de Epidemiología del Hospital Regional, Emiliano Frutos, dijo que el niño está estable, que se trata de un caso sospechoso y que hoy se tendrán los resultados de cultivos.

El profesional aclaró que el paciente fue derivado de un hospital privado a Foz de Yguazú, a pedido de los padres y que no ingresó a terapia intensiva, como se especuló por las redes sociales.

“Es un nene de 6 años, del primer grado. Antes del traslado, salió con un diagnóstico de meningitis a descartar, es decir, no se confirma todavía, porque aún no tenemos el resultado de los cultivos, para mañana (hoy) al medio día tendremos”, expresó.

Frutos informó que en lo que va del año, ya se registraron 28 notificaciones de meningitis en la zona, de las cuales solo uno dio positivo a meningitis bacteriana.

“Hay que insistir en las medidas higiénicas preventivas, para evitar esta enfermedad. En el caso de que salga positivo vamos a comunicarnos con el director y administrar al niño la quimioprofilaxis correspondiente a los contactos, es decir, a los compañeros del aula, pero si sale negativo no amerita hacer ese procedimiento”, refirió.

Por otro lado, ante la psicosis generada en los padres de familia, los directivos de la institución educativa emitieron un comunicado, en la que refiere que se tomaron las medidas sanitarias necesarias, que hasta el momento no se puede afirmar si se trata de la enfermedad, sin tener los resultados laboratoriales y, por sobre todo, prudencia para el manejo de la información.

ACERCA DE LA MENINGITIS

Es una inflamación de las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal. Esta inflamación es usualmente causada por una infección del líquido que circula entre ellas. Pueden ser causas de meningitis bacterianas o virus, pero también por hongos y parásitos, y por otras injurias como cáncer o ciertas drogas. Los síntomas más frecuentes son: dolor de cabeza, intolerancia anormal a la luz o sonidos, rigidez de nuca, los niños pequeños pueden presentar síntomas inespecíficos, como vómitos.