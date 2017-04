Exitoso concierto del ex guitarrista de The Police

El concierto que ofreció “Call The Police” en Ciudad del Este aglomeró a una gran cantidad de personas. El grupo conformado por Andy Summer, ex guitarrista de la mítica y emblemática banda The Police, y los brasileños João Barone de Paralamas do Sucesso y Rodrigo Santos de Barao Vermelho hicieron vibrar a los presentes con temas clásicos.

El show llegó a Ciudad del Este en el marco del tour Brasil/América del Sur y en esta ciudad fue la única presentación en Paraguay. Fanáticos de Foz de Yguazú, Brasil y de Puerto Yguazú, Argentina, también se sumaron a los seguidores locales y disfrutaron de una velada con mucha emoción. La presentación fue en el salón de eventos Imperium.

“Call The Police” refrescó el fanatismo de todos los seguidores de la gran agrupación que influenció a toda una generación. El tour coincidió con los 40 años de la formación de la emblemática banda, The Police, entre otros temas.

Rodrigo Santos fue quién más interactuó con el público, agradeció la concurrencia y se mostró muy emotivo por compartir el palco con Andy Summer de quién se hizo muy amigo.