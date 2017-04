Acusan de mercenarios y asesinos a liberales que apoyan enmienda

El miembro del directorio del PLRA y exconcejal de Ciudad del Este, Atilio Alegre, acusó de mercenarios y asesinos a los parlamentarios que apoyan la violación de la Constitución Nacional, para la reelección vía enmienda. Refirió que los parlamentarios liberales que acompañan el proyecto del presidente Horacio Cartes prácticamente ya están fuera del partido.

Alegre rechazó el ataque a la sede del Partido Liberal, afirmando que en 35 años de dictadura de Alfredo Stroessner nunca ocurrió asalto a una sede partidaria, mientras que en tres años de gobierno de Cartes ya hubo hasta un muerto.

“Entraron a nuestra casa para matarnos con armas de fuego de verdad, no fue ni siquiera para amedrentar, ingresaron a matar como sicarios”, criticó.

Agregó que el ataque, en el cual murió el joven Rodrigo Quintana, contó con el apoyo de liberales, a quienes calificó de cómplices y asesinos del cartismo. “Son simples mercenarios porque ni siquiera colorados son, y por culpa de ellos, hoy tenemos un mártir en el PLRA”, dijo.

Expuso que el teatro de Cartes se está cayendo y que los ciudadanos ya no quieren saber del atropello a la Constitución Nacional, por lo que por motus propio salen a las calles a manifestarse.

Señaló que los parlamentarios que apoyan la reelección están en proceso de expulsión. Añadió que se están llevando a cabo trámites burocráticos para ejecutar de forma legal la expulsión, a fin de que con medidas judiciales no intenten ingresar nuevamente al partido.

Advirtió que se está jugando con fuego porque el pueblo se va a levantar. “Cuidado con la reacción de los buenos que es diez veces peor que la de los malos”, afirmó.

El PLRA continúa haciendo un llamado a las movilizaciones ciudadanas hasta tanto quede sin efecto el proyecto de la enmienda y la intención reeleccionista de Horacio Cartes y Fernando Lugo.