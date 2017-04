Otra rabona de los violadores

Los senadores que están a favor de la violación de la Constitución dejaron una vez más sin quórum la sesión extraordinaria convocada para este martes en la que se trataría cuestiones relacionadas al Legislativo. Es el quinto “plantón” a Acevedo.

Cinco fueron las sesiones convocadas por Roberto Acevedo, presidente del Senado, para tratar cuestiones inherentes al Estado y que son importantes para el país. En las cinco, siendo la última hoy, los 26 senadores proenmienda -Lugo incluido- se negaron a asistir bajo el argumento de “cuestiones personales”. Es así que llanistas, cartistas y luguistas descuidan una vez más sus labores legislativas.

La sesión estaba convocada para las 9:00 de este martes, en la previa de la Semana Santa. Desde mañana hay asueto para funcionarios públicos, que regresarán a sus puestos laborales recién el lunes de Pascua, publica ABC Digital.

De los siete puntos del orden del día, tres tendrán sanción automática mañana, miércoles. Los otros cuatro, el próximo 20 de abril. Mientras los senadores están sumidos en esta disputa política, el país sigue esperando.

Un total de 24 senadores presentaron justificativos y 19 estuvieron en sala. El senador Eduardo Petta, vicepresidente primero del Senado, pidió que se haga una notificación y eventual sanción a los “raboneros”, por rebeldía sin causa justificada.

“Esto no es causa justificada… Causa justificada es estar enfermo, que haya un impedimento por el cual no puede llegar físicamente (…) Pido a la Presidencia que tomemos algún tipo de acción. No puede ser que el Senado termine con sanciones fictas para que no funcione un poder del Estado”, dijo Petta.

Esta es la segunda sesión sin quórum que se da luego de que los senadores proenmienda prometieran ir tras la primera mesa de diálogo del miércoles pasado. Una vez más, faltaron a sus palabras “por cuestiones personales”.