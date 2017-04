Hay 12 empresas interesadas en el tramo Cedrales-Natalio

El Ministerio de Obras Públicas (MOPC), informó que unas doce empresas presentaron sus ofertas para construir las obras del Corredor de Exportación de la Región Oriental en los tramos 1, 2 y 3, con el proyecto de infraestructura, se busca mejorar el transporte y la competitividad del Paraguay como un país exportador.

Como esta obra se realiza con un préstamo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), se procedió primero a la apertura de las ofertas técnicas, que serán evaluadas por el Comité de Evaluación de Ofertas, mientras que las ofertas económicas pasan a resguardo de la Unidad Operativa de Contratación.

Los oferentes que se presentaron a este llamado fueron: Benito Roggio e Hijos S.A., Ramón C. Álvarez S.A., Alves Ribeiro S.A., Ilsung Construction Co. Ltd., Constructora Santa Fe Limitada, Consorcio Tocsa – Jcr, Consorcio Río Ñacunday, Consorcio Empa-Cdd, Ecomipa S.A., Consorcio Ñacunday, Consorcio Civsa / Fbs Y Mota – Engil Ingeniería y Construcción S.A – Sucursal Paraguay.