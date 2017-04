Horóscopo 12 de abril de 2017

ARIES: Una muy buena noticia del ámbito laboral va a traer la alegría en tu hogar. Es excelente porque conseguir el éxito es vital para vos. Los disgustos del momento, ya sea en tu profesión como en el amor, son consecuentes con una mala posición astral del planeta Marte; que tengas paciencia. NÚMERO PREDILECTO: 98

TALISMÁN DEL DÍA: ANILLO DE PLATA

TAURO:Será difícil cumplir hoy con todas tus tareas. A pesar de tu buena organización y de tu sentido del orden, un suceso imprevisto va a provocar disturbios y tendrás que postergar una entrevista laboral importante. En tu salud, sufrirás dolores de estómago debido a una comida grasa. NÚMERO PREDILECTO: 4

COLOR DE LA SUERTE: VERDE

GEMINIS: La debilidad de este signo es la tendencia a poner en marcha al mismo momento varias tareas sin nunca terminar una sola. Hoy será en el ámbito amoroso que se manifestará esa propensión a la dispersión. El día no es bueno para firmar un documento importante, mejor postergarlo. NÚMERO PREDILECTO: 47

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE ARIES

CANCER: Varias personas van a intentar influenciar una decisión importante que debes tomar. Por cortesía, podes escucharlos pero no más. Tu intuición es muy buena hoy, entonces síguelo sin preocuparte de los otros consejos. Algunas molestias con los músculos, falta de ejercicios. NÚMERO PREDILECTO: 12

PIEDRA ENERGÉTICA: DIAMANTE

LEO: Vas a faltar de paciencia y ser bastante desagradable con tus colegas de trabajo. Para paliar este mal humor, tenés que poner orden en tu vida amorosa y no descargar tu rencor sobre las personas que no tienen nada que ver en el asunto. Suerte en las loterías por la tarde y también al casino por la noche. NÚMERO PREDILECTO: 29

COLOR DE LA SUERTE: ROJO

VIRGO: A pesar de tu naturaleza agradable y de tu deseo de hacer todo lo posible hacia la persona amada, tu timidez va a entorpecer la plena expresión del amor que sientes, tanto al nivel físico como emocional. Aprendes a relajarte, a no tener miedo y todo saldrá bien. NÚMERO PREDILECTO: 8

TALISMÁN DEL DÍA: CADENA DE ORO

LIBRA:La esfera más importante de tu vida es la relación con tu pareja. No estarás totalmente feliz si no llevas una vida hogareña bien arreglada. Para lograrlo, tenés que dar la prioridad a tu familia y no a los amigos; volver a casa más temprano y preservar tu intimidad. Buena suerte en las loterías. NÚMERO PREDILECTO: 67

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE TAURO

ESCORPIO: No te sientes bien en tu trabajo. Hay bloqueos, y mucha falta de ánimo por tu parte. A consecuencia te vuelves insoportable con tus familiares. Tenés que reaccionar pronto porque no sería bueno seguir así. El ámbito astral es propicio para buscar otra actividad, aprovecha. NÚMERO PREDILECTO: 35

COLOR DE LA SUERTE: AZUL

SAGITARIO: Tu necesidad de independencia y libertad de movimientos pone en peligro tu relación amorosa. La otra persona no entiende que no podés vivir feliz con ataduras. Hay pocas soluciones porque vos nunca podrás cambiar tu naturaleza profunda por mucho tiempo. NÚMERO PREDILECTO: 25

COLOR DE LA SUERTE: ROJO

CAPRICORNIO: Si estás soltera, los astros anuncian grandes satisfacciones en los amores, vas a encontrar la persona que te conviene. Cuídala bien porque no es evidente aguantar los caprichos de tu signo. En el trabajo será un buen día también. Con estos tiempos inestables cuida tu garganta. NÚMERO PREDILECTO: 12

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE LIBRA

ACUARIO: Gracias a tu optimismo, natural nunca pierdes totalmente la esperanza. Hoy será la excepción que confirma la regla. Un hecho imprevisto en tu trabajo te hará perder toda ilusión en cuanto a un ascenso esperado desde meses. Sin embargo, los astros dicen que no debes perder la fe. NÚMERO PREDILECTO: 37

COLOR DE LA SUERTE: ROSADO

PISCIS: Tu imaginación es productiva, es una gran ventaja si sabes expresarla en forma creativa y aplicarla en tu trabajo. Conseguirás grandes éxitos próximamente si te dedicas con más atención a tus tareas. En los amores estás pasando por un periodo tranquilo pero es provisorio. NÚMERO PREDILECTO: 19

COLOR DE LA SUERTE: AMARILLO