Destacan factores para lograr los objetivos en el fútbol

Alcanzar un objetivo es siempre gratificante, empero, hay un camino azaroso para alcanzarlo y para ello hay una gama de factores que influyen. Esa es la filosofía de Pedro Sarubbi, director técnico de la Sub 17 de Corrales, que obtuvo el título de campeón en la Liga Paranaense.

El sacrificio es el principal factor en un operativo en el que se establece una meta, indicó. “Todo influye, pero en el caso nuestro, el grupo supo sacrificarse, asimiló lo que queríamos, y puso mucho sacrificio al trabajo que llevamos adelante”, expresó el adiestrador.

Refirió que es importante también pisar tierra, porque muchas veces todo esfuerzo, dedicación y sacrificio no llevan al propósito por petulancia. “La humildad tiene su grado de valor en cualquier operativo. Nosotros no nos sentimos ganadores antes de tiempo y trabajamos pensando en lo que nos propusimos. En el deporte es vital la buena convivencia y para ello hay que ser humilde, nadie es superior ni inferior. Y la humildad sí hace grande a quien la práctica”.

Dijo que el apoyo logístico y dirigencial vale mucho, porque si provee las comodidades, facilita el trabajo, porque se desarrolla con la tranquilidad que se necesita para apuntar con determinación al objetivo.

Resaltó la importancia de ser técnico campeón, porque es un modo de alcanzar sueños fijados. “Es un orgullo ser campeón, pero fue posible, gracias a los dirigentes que me dieron la oportunidad. A veces uno quiere hacer su trabajo, tiene metas, pero las ocasiones no aparecen. Soy muy agradecido por la oportunidad de demostrar mi trabajo”, enfatizó.