Repuntan los accidentes en motocicletas en la zona Este

Los datos del departamento de Bioestadística, del Hospital Regional de Ciudad del Este, indican un aumento de los accidentes de tránsito en la zona, especialmente los de motocicletas. Los profesionales de la salud manifestaron su preocupación ante la falta de conciencia de parte de los ciudadanos y que la ciudad se convierte en una “fábrica de discapacidad”.

Los accidentes de tránsito siguen liderando las atenciones en el Pabellón de Traumas, de la capital departamental. En lo que va del año, ya se atendieron 441 casos de percances, de los cuales 400 corresponden a heridos en accidentes en motocicletas.

Los datos indican que en enero se tuvieron 147 heridos en accidentes de tránsito, de las cuales 135 corresponden a motocicletas. En febrero se registraron 123 accidentados, de estos 110 son en motocicletas y en marzo hubo un repunte con 171 heridos en percances ruteros, de estos 155 corresponden a motociclistas.

A pesar de las recomendaciones de los profesionales de la salud, los casos no disminuyen en la zona y ocupan los servicios hospitalarios más del 60%, que prácticamente ya se convierte en una “fábrica de discapacidad”, según refieren los especialistas.

El director del centro asistencial, Nelson Zena, lamentó que estos casos no disminuyan, a pesar de las recomendaciones que se hacen y que es un llamado para llevar adelante, una campaña interinstitucional de educación vial.

“Lo más lamentable de esto es que son jóvenes, que trabajaban, que tenían un papel en la sociedad, los que están quedando con secuelas, de algo que se puede prevenir, ya sea usando los cascos, no manejar luego de consumir bebidas alcohólicas, etc.”. refirió.