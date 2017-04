Candidatura de Lugo, “problema serio” latente

La decisión de los luguistas de seguir por cualquier vía con la candidatura es un “problema serio” que sigue latente mientras la Corte Suprema de Justicia no se expida y de un cierre definitivo, consideró el exasesor del TSJE, Carlos María Ljubetic.

El Frente Guasu, tras el eventual fracaso enmienda, igual insiste en la candidatatura de Lugo, que incluso incluso podría llegar a las elecciones generales sin que se defina si puede o no ser candidato, y eso generaría un caos jurídico y político mayor del que ya existe con el tema de la enmienda.

“Creo que tiene derecho a preguntar si es viable o no la candidatura de Lugo, el problema va a ser con el tiempo cuando se va a consultar es el problema”, indicó Ljubetic sobre un eventual planteamiento de una acción de certeza constitucional para habilitar al exobispo a través de la Corte.

“Si Lugo se candidata por el Frente Guasu y llegue a ser electo candidato en las internas, nadie le va a impugnar ahí y ya vamos a estar en diciembre. En enero recién Lugo va inscribir su candidatura, ahí recién le van a impugnar otros partidos, y va a empezar el problema, si puede o no puede, y vamos a tener una situación donde tenemos que pasar primero como cualquier impugnación por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, y al final a la Corte, eso no se va resolver en 3 meses nunca. Podemos llegar a las elecciones sin saber si Lugo puede o no ser candidato”, explicó el exasesor del TSJE.

“Aquí estamos ante un problema serio, hay que buscar solucionar más temprano que tarde para evitar inconvenientes. Ojalá la Corte encuentre algún mecanismo para expresarse al respecto, a ver si Lugo puede o no ser candidato”, consideró.

MOMENTO ÚNICO PARA REFORMA

Igualmente consideró que este es el “único momento” en que le se podría hablar de una reforma constitucional para habilitar la reelección. Si bien indicó que no considera que sea una cuestión “necesaria y urgente” la reforma, pero ya que existe tanta insistencia por habilitar la reelección se debería hacer ahora que hay una intención manifiesta del presidente Horacio Cartes de no presentarse al siguiente periodo. Para Ljubetic es ahora o nunca, ya que de vuelta en el siguiente periodo habrá recelo entre los partidos para no dar la reelección al que gane en 2018.

“Si me dicen vamos a hacer la constituyente luego de las generales, bola, no vamos a hacer porque va a surgir el mismo problema que ahora, los colorados no le van a querer dar la reelección si el ganador es un liberal, los liberales no le van a querer dar a un colorado y nunca vamos a tener la mayoría necesaria”, indicó. Aclaró que el hecho de que eventualmente se trate una reforma no implica habilitar a los hoy eventuales interesados como Cartes o Lugo.

Afirmó que incluso se puede definir el tema antes de las elecciones internas para el 2018, sin riesgo a que Cartes o Lugo se presenten ya que en el caso de que se apruebe la reforma, esto ya sería posterior a la inscripción de candidaturas.

“Si hay un acuerdo político, en abril, mayo, junio o agosto a más tardar se puede hacer la Constituyente. Tres meses le va a llevar mínimo, ponele que se haga en agosto, en noviembre ahí se puede aprobar la nueva constitución antes de las elecciones internas del 17 de diciembre, pero ahÍ no hay problema porque los candidatos ya van a estar todos inscriptos, ya va a estar cerrado el plazo de tachas y reclamos, todo ya. No va a haber ninguna posibilidad que nadie se meta”, estimó.

Para una convocatoria a reforma constitucional, es necesaria una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso. De aprobarse, el TSJE tiene 45 días para convocar a elecciones internas para candidatos a constituyentes y otros 45 días para realizar unas elecciones generales de donde deben salir los 45 miembros de la Asamblea Constituyente.

Fuente: ABC Digital.