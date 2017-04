Intervienen comercio tras denuncia de turista

La Dirección de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Ciudad del Este intervino este mediodía el local “Cellfy Electrónicos”, tras denuncia de supuesta estafa a una turista brasileña. El encargado del local, Fernando Brizuela, devolvió el dinero a la víctima y dijo que se trató de una confusión en el precio del producto.

La intervención posibilitó que víctima Caren Kelli Jenczmionki, recuperara los 165 dólares que pagó por un receptor, cuyo precio de mercado sería apenas 60 dólares.

Los intervinientes aclararon que la empresa no es reincidente, por lo que no amerita ser clausurada. Además, dijeron que no existe una legislación que regule los precios, por lo no hubo ninguna infracción.

Los intervinientes labraron acta del acuerdo que llegaron las partes e informarán de lo sucedido al Juzgado de Faltas de la Municipalidad de Ciudad del Este.