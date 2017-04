Piden no dar entrada a enmienda

Roberto Acevedo, presidente de la Cámara de Senadores, remitió una nota a Hugo Velázquez, titular de Diputados, para que no dé entrada al proyecto de Enmienda firmada por Juan Darío Monges y Julio César Velázquez por no cumplir con los requisitos legales.

El día de hoy el presidente de la Cámara de Senadores envió una nota al presidente de Diputados: “reiterándole la necesidad de que no se dé entrada a una nota presentada por los senadores con un supuesto proyecto de enmienda en razón de que fueron actos violatorios a la Constitución y el reglamento”, explicó Acevedo.

Dijo que la nota para dar entrada a la enmienda en la Cámara de Diputados no cuenta con el sitio en dónde se realizó la “sesión”, no tiene la firma del presidente de la Cámara Alta ni de los secretarios parlamentarios. Refirió que al parecer ese proyecto lleva la firma del senador Juan Darío Monges, quien no fue electo como secretario parlamentario.

“Queremos aclarar. La acción presentada ante la Corte no guarda relación con la enmienda sino con el intento de modificar el reglamento interno de Senadores. Ellos no dieron entrada aún a ese proyecto ni tampoco dieron entrada a la nota remitida por la Presidencia de la Cámara de Senadores en el mismo día en que ellos tuvieron esa reunión en la bancada de Fente Guasú”, refirió.

Roberto Acevedo dijo que la acción de modificación del reglamento interno no tiene nada que ver con la inconstitucionalidad del Proyecto de Enmienda que se encuentra ahora en manos de la Cámara de Diputados.

En la Corte existen dos acciones jurídicamente distintas presentadas por el Senado, pero con una misma cuestión de fondo. Una de ellas es un amparo para pedir la nulidad de la sesion “mau” llevada a cabo por los 25 senadores sin los mínimos requerimientos legales, a lo cual se recurrió como medida urgente. Por otro parte, también se planteó una acción de inconstitucionalidad para que la Corte resuelva lo referente a la misma sesión.

Fuente: ABC Digital.