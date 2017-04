Semana Santa fue “tranquila” en Pabellón de Traumas de CDE

Unos 96 heridos fueron atendidos desde el Lunes Santo hasta el Domingo de Pascuas, en el Pabellón de Traumas del Hospital Regional de Ciudad del Este. De estos, los casos de accidentes en motocicletas encabezan la lista de heridos, con 33 atendidos. El director del centro asistencial, Nelson Zena, indicó que se tuvo una pequeña disminución en comparación al año pasado.

El médico refirió que en una semana se tuvo 33 casos de accidentes en motocicletas y unos 8 de automóviles, que son en menor cantidad que semanas anteriores.

“Creemos que hubo más concienciación de las personas sobre los métodos de prevención. Además, vemos que están usando más cascos, porque los que se atendieron presentaban golpes leves y tenían casco, lo que evitó algún golpe más severo en los pacientes”, manifestó.

Así también, en los consultorios por urgencias, entre el Jueves Santo y el domingo de Pascuas, en cirugía se atendieron 92 y en clínico 110. Ademas, en el sector de pediatría hubo 234 atenciones y en obstetricia unas 84.

“Las consultas por pediatría, clínico también se tuvo por casos leves, no presentaban cuadros graves, esta vez la ambulancia solo el sábado tuvo que trasladar a Asunción a un paciente, los demás fueron solo en la zona”, expresó.

53 motociclistas en estado grave

De 88 accidentados en moto que llegaron al Hospital del Trauma de Asunción, 53 no tenían casco, según reportes de Aníbal Filártiga, director del nosocomio. El 90% de las terapias intensivas están ocupadas por accidentados con traumatismo de cráneo. El centro asistencial registró 613 atenciones, lo que representa un aumento del 20% en relación al año pasado.

“Yo ya usé todos los términos que podía: dije que estamos podridos de atender irresponsables, no porque no nos guste hacer nuestro trabajo. Yo tengo un ejército de héroes que cada 10 minutos atiende a un herido grave, las 24 horas. Es un reproche a la gente en la que gastamos al año 100 millones de dólares, por gente que es irresponsable”, afirmó.